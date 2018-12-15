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إخلاء حديقة «تشيستر» البريطانية من الحيوانات والزائرين بعد نشوب حريق ضخم بها

لندن - أ ش أ
نشر فى : السبت 15 ديسمبر 2018 - 5:02 م | آخر تحديث : السبت 15 ديسمبر 2018 - 5:02 م

أعلن متحدث باسم حديقة حيوان "تشيستر" البريطانية، اليوم السبت، نشوب حريق ضخم بالغابات الموسمية بها، حيث تم إخلاء الحديقة من كافة الحيوانات والزائرين.

ذكرت النبأ شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، دون مزيد من التفاصيل.


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