وفاة 11 شخصا وإصابة 29 بعد تناول طعام في معبد جنوب الهند

ذكر مسئولون، اليوم السبت، أن 11 شخصا توفوا وتعرض 29 لإصابات خطيرة بعد تناول طعام في معبد جنوب الهند.

وقال متحدث باسم الشرطة، يدعى "إس.هاري" إن عشرات من المصلين أصيبوا بالإعياء في معبد "كيشو ماراندا" في منطقة "شاماراجاناجار" بولاية "كارناتاكا" أمس الجمعة بعد وقت قصير من تناولهم أطباق من الأرز، ضمن طقوس دينية في المعبد.

وذكر بوتارانجا شيتي، الوزير المسؤول عن منطقة "شاماراجاناجار" بولاية "كارناتاكا" أن 90 شخصا على الأقل يتلقون العلاج في المستشفيات بالمنطقة، وفي مدينتي "ميسور" و"بانجالور" المجاورتين.

وتعرض 29 على الأقل منهم لإصابات خطيرة.

ونقل شيتي عن مسؤولي إدارة الصحة قولهم إن الأعراض التي ظهرت على الضحايا تشير إلى أن مبيدا حشريا ربما يكون قد اختلط بالطعام.

وقالت قناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية إنهم جميعا تعرضوا للإسهال والقيء ومشكلات في التنفس.

وتم اعتقال خمسة أشخاص، فيما يتعلق بالحادث،وهم القائمون على إدارة المعبد، لكن الشرطة لم تحدد الاتهامات ضدهم.

ويتوجه الكثيرون إلى المعبد من قرى مجاورة لإقامة مراسم لوضع حجر الأساس لبوابة معبد مزخرفة، وتلك البوابات شائعة في المعابد الهندوسية جنوب الهند.