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غلق منطقة وسط روما التاريخية أمام حافلات السياح الكبيرة

أ ش أ
نشر فى : السبت 15 ديسمبر 2018 - 6:47 ص | آخر تحديث : السبت 15 ديسمبر 2018 - 6:47 ص

اعتبارا من يناير عام 2019، لن يسمح بدخول حافلات السياح الكبيرة إلى المنطقة التاريخية بوسط العاصمة الإيطالية روما .

وأعطى مجلس المدينة الضوء الأخضر لتطبيق الاجراءات بعد حكم المحكمة الادارية العليا برفض الاستئناف المقدم من منظمي الرحلات السياحية التي سعت إلى إعاقة القرار.

ووصفت العمدة فرجينيا راجي القرار بأنه "قرار مهم ليس فقط لحماية آثارنا الأثرية والتاريخية ولكن لمكافحة تلوث الهواء والضوضاء".

وذكر موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي، أن الحكم يعني أنه من أول يناير ستكون منطقة وسط روما مغلقة أمام الحافلات التي تقل مئات من السياح يوميا لزيارة مزاراتها السياحية المكتظة.


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