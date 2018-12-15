إسبانيا: إنقاذ قاصرين من البحر المتوسط حاولا عبور مضيق جبل طارق

أعلنت خدمة الإنقاذ البحري في إسبانيا أنها أنقذت مهاجرين اثنين قُصّر كانا يحاولان عبور مضيق جبل طارق ممسكين بأطواق نجاة.

وقال مسئولو الخدمة، حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم السبت، إن قارب الإنقاذ التابع لهم انتشل القصر بعد أن تم إبلاغهم عن المحنة التي يواجهونها القُصّر، غير أن المسئولين لم يحددوا نوعهما أو جنسيتهما.

وأصبحت إسبانيا نقطة الدخول الرئيسية للمهاجرين إلى القارة الأوروبية، حيث سجل عدد المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 57 ألف مهاجر، كما صرحت الأمم المتحدة، في وقت سابق، بأن السلطات سجلت وصول أكثر من 11 ألف قاصر ليسوا برفقة أحد إلى البلاد خلال العام الجاري أيضًا.

كما أشارت إلى أن أكثر من 750 شخصًا لقوا مصرعهم خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط من القارة الأفريقية للوصول إلى الشواطئ الإسبانية خلال العام الجاري.