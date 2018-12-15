صحيفة سعودية: مشاورات السويد لم تكن لتثمر لولا الضغط العسكري للجيش اليمني والتحالف العربي

اعتبرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أنه لم يكن لمشاورات السويد حول اليمن أن تثمر لولا الضغط العسكري المتواصل من قبل قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي، والتي أرغمت الميليشيات الحوثية على القبول بما كانت تتعنت في رفضه طوال سنوات النزاع، وذلك بعد أن تقدمت قوات الشرعية على كافة الجبهات واستعادت 80% من الأراضي اليمنية.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم، السبت، تحت عنوان (اليمن على موعد مع الأمل) - أن الحكومة اليمنية الشرعية ومعها التحالف العربي استندت منذ بدء الصراع على حتمية الوصول إلى الحل السياسي الذي كان رهانا ناجحا لهم، وذلك بفضل البطولات التي سطرت على أرض الواقع، ومن خلال الإصرار على المرجعيات الأساسية الثلاث، مشيرة إلى أن الأمل زاد خلال اليومين الماضيين لدى المراقبين للشأن اليمني باقتراب انتهاء النزاع الدائر في البلاد، وذلك نتيجة ما أفضت إليه المشاورات.

واختتمت الصحيفة بالقول: "إن الأمل يحدونا في أن تكون نتيجة هذه المشاورات بداية لنهاية المشروع الطائفي المرتبط بإيران، وفاتحة لصفحة جديدة في اليمن".