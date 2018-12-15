وزير شؤون الإعلام البحريني يؤكد على عمق العلاقات التى تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أكد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام البحريني على عمق العلاقات التى تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشددا على أن التاريخ والرؤى الموحدة والمصير المشترك، يقف شاهدا على عمق العلاقات وتميزها في كافة المجالات.

وأشار الرميحي، فى تصريح بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن نقل قنوات إذاعية وفضائية خليجية عديدة الاحتفال بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين، يعكس ما يربط بين دول وشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية من علاقات أخوية تاريخية وثيقة، ويمثل ملحمة وفاء خليجية تعتز بها مملكة البحرين.

وأكد وزير الإعلام البحرينى أن بلاده محبة للجميع، وتبادل الدول الشقيقة مشاعر الحب الوفاء والتقدير، لافتا إلى أن ما بادرت به القنوات التلفزيونية والإذاعية الخليجية يعكس التلاحم الأخوي المستمر في مختلف المواقف والظروف، مشددا على أن العلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستبقي راسخة يشد أزرها حرص الشعب الخليجي الواحد على التمسك بعاداته الأصيلة وهويته الجامعة .