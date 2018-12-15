فتح تعتبر التحريض الإسرائيلي على قتل الرئيس الفلسطيني «إرهاب دولة»

اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" دعوة عضو الكنيست الإسرائيلية عن حزب الليكود أورون حزان إلى اغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونائب رئيس الحركة محمود العالول، "إرهاب دولة" تمارسه إسرائيل وحكومة المستوطنين التي يرأسها بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود.

وحملت الحركة، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم السبت، المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل ، المسؤولية كاملة عن حياة الرئيس أبو مازن، ونائب رئيس الحركة محمود العالول.. مشيرة إلى أن تصريحات حزان تؤكد بالدليل القاطع أن حملة التحريض على قتل الرئيس عباس، قد تم إعدادها وإخراجها من مكتب رئيس حكومة المستوطنين العنصرية.

وأكدت "فتح" التفاف قيادتها وكوادرها ومناضليها حول الرئيس "أبو مازن"، ونائب رئيس الحركة "أبو جهاد" محمود العالول في الصف الأول لحماية المشروع الوطني، والاستمرار بنهج الصمود والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان، وتعزيز وتصليب موقف الرئاسة الفلسطينية وحركة "فتح" وتمسكهما بالثوابت الوطنية، وعلى رأسها تأمين حقوق ذوي الشهداء والأسرى مهما كانت التضحيات، وأن الوفاء لهم يعني الوفاء لمبادئ وقيم الحركة المستمدة من ثقافة الشعب الفلسطيني النضالية.

يشار إلى أن عددا من المسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين، يواصلون التحريض ضد شخص الرئيس عباس، من خلال الدعوة لقتله.. كما دعا عضو الكنيست الإسرائيلية من حزب الليكود أورن حازان، هو الآخر، لاغتيال الرئيس عباس ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول.