تعليق الدوام في مدارس رام الله والبيرة اليوم لاستمرار العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تعليق الدوام اليوم السبت في رام الله والبيرة نتيجة استمرار اعتداءات واقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مديرية التربية والتعليم العالي في رام الله والبيرة - في بيان اليوم- أنها قررت تعليق دوام المدارس التي تعمل أيام السبت في مدينتي رام الله والبيرة فقط على أن يستمر عمل المدارس الأخرى في القرى.

وأضافت أن "هذا القرار نظرا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على مدينتي رام الله والبيرة، وتواجد قوات كبيرة من جيش الاحتلال في المدينتين، وحفاظا على سلامة أبنائنا ومعلمينا".

في سياق متصل، أعلنت إدارة جامعة بيرزيت "شمال رام الله" تعطيل الدوام، اليوم السبت، بسبب الأوضاع الراهنة.