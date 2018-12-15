الحكومة البولندية تنجو من اقتراع بحجب الثقة

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نجت الحكومة البولندية بقيادة حزب رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي "القانون والعدالة" من اقتراع بحجب الثقة في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء البولندية بأن أعضاء البرلمان صوتوا ضد اقتراح بحجب الثقة قدمه حزب المعارضة "المنبر المدني" الليبرالي.

وصوت 233 نائبا ضد الاقتراح بينما أيده 163 نائبا وامتنع 20 نائبا عن التصويت.

وتعارض أحزاب المعارضة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي أدت إلى خفض سن تقاعد قضاة المحكمة العليا وأجبرت أكثر من 23 قاضيا على التقاعد.

وقد تمت إعادة القضاة كإجراء مؤقت بعدما أحالت المفوضية الأوروبية بولندا إلى أعلى محكمة أوروبية بدعوى أن القانون البولندي الجديد بشأن سن التقاعد انتهك القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.