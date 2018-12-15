نادية مراد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام تبني مستشفى في بلدتها بالعراق

قالت نادية مراد، الأيزيدية العراقية التي تعرضت للسبي من قبل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وحصلت على جائزة نوبل للسلام هذا العام، إنها تنوي استخدام قيمة الجائزة في بناء مستشفى لضحايا الاعتداءات الجنسية في بلدتها.

وقالت مراد يوم أمس الجمعة أمام حشد يضم مئات بالإضافة إلى صحفيين في مسقط رأسها في سنجار بشمال العراق، إنها ستبني بالمبلغ الذي حصلت عليه من جائزة نوبل للسلام مستشفى في سنجار لعلاج المرضى، ولاسيما الأرامل والنساء اللائي تعرضن لاعتداءات جنسية من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وشكرت حكومتي العراق وكردستان العراق على الموافقة على خطتها وقالت إنها ستتصل بمنظمات إنسانية قريبا لبدء بناء المستشفى.

وحصلت مراد على الجائرة التي تبلغ قيمتها مليون دولار مع الطبيب الكونجولي دينيس موكويج لجهودهما لوقف استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب والنزاعات المسلحة.

وكانت مراد ضمن نحو سبعة آلاف امرأة وفتاة أُسرن في شمال غرب العراق في أغسطس 2014 واحتجزهن تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل حيث تعرضت للتعذيب والاغتصاب.

وفرت مراد بعد ثلاثة أشهر ووصلت إلى ألمانيا حيث شنت حملة مكثفة لطلب مساعدة الأيزيديين.