إصابة 7 أشخاص إثر اشتعال ألعاب نارية داخل متجر في ألمانيا

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تسبب اشتعال ألعاب نارية اليوم السبت، داخل متجر كبير بمدينة دورتموند الألمانية في إصابة سبعة أشخاص بصورة طفيفة وانتشار حالة من الذعر بين رواد المتجر .

وارتعد رواد المتجر بعد صوت فرقعة الألعاب النارية، وغادروا المبنى الكائن في وسط المدينة مهرولين.

وقالت الشرطة في دورتموند على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن المعلومات الأولية تفيد بإصابة سبعة أشخاص بجروح طفيفة.

هرعت الشرطة وقوات الإنقاذ إلى مكان الحادث لتهدئة الموقف، إلا أن متحدثا باسم الشرطة قال إن ما حدث يتم استجلاؤه حاليا.

وبعد الحادث بقليل تحفظت الشرطة على أربعة من الشباب في سن الرابعة عشرة والخامسة عشرة.

وأوضحت الشرطة أن السلطات تحقق حاليا فيما إذا كان هؤلاء الأربعة قاموا بإشعال الألعاب النارية أم لا.

وفضلا عن ذلك ألغت السلطات حالة الإنذار التي أعلنت عقب الحادث مباشرة قائلة إنه لا يوجد خطر على سكان وسط المدينة ولا على سوق أعياد الميلاد الشهير بها.