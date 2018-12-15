فرنسا: نشر قوات الشرطة في أرجاء البلاد للتعامل مع احتجاجات السترات الصفراء

تنشر السلطات الفرنسية اليوم السبت، عشرات الآلاف من أفراد الشرطة في جميع أرجاء البلاد إلى جانب نشر 8 آلاف آخرين في العاصمة باريس استعدادًا للتعامل مع احتجاجات حركة "السترات الصفراء" المتواصلة للأسبوع الخامس، خوفا من تسلل الجماعات العنيفة للاحتجاجات.