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فرنسا: نشر قوات الشرطة في أرجاء البلاد للتعامل مع احتجاجات السترات الصفراء

أ ش أ
نشر فى : السبت 15 ديسمبر 2018 - 6:09 ص | آخر تحديث : السبت 15 ديسمبر 2018 - 6:09 ص

تنشر السلطات الفرنسية اليوم السبت، عشرات الآلاف من أفراد الشرطة في جميع أرجاء البلاد إلى جانب نشر 8 آلاف آخرين في العاصمة باريس استعدادًا للتعامل مع احتجاجات حركة "السترات الصفراء" المتواصلة للأسبوع الخامس، خوفا من تسلل الجماعات العنيفة للاحتجاجات.


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