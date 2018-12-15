أهالي البصرة العراقية يتظاهرون للمطالبة بتحسين الخدمات وإحالة الفاسدين للعدالة

شهدت محافظة البصرة العراقية، مساء اليوم السبت، مظاهرات شعبية رافقها إحراق عدد من الإطارات في الشوارع للمطالبة بتحسين الخدمات وحل مشكلة العاطلين عن العمل.

وطالب المتظاهرون بإقالة رئيس مجلس وأعضاء المحافطة وفتح ملفات الفساد ضدهم عن جرائم العبث بالمال العام.

وقال أحد المشاركين في التظاهرات في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن المحتجين توجهوا بمسيرات إلى منطقة البراضعية حيث منزل رئيس مجلس محافظة البصرة وليد گيطان للمطالبة بإقالته وإحالته للقضاء عن جرائم العبث بالمال العام".

وأضاف متظاهر آخر "رقعة المظاهرات ستتسع في عموم المحافظة احتجاجا على تردي الوضع الخدمي وزيادة أعداد العاطلين عن العمل".

ورافق التظاهرة قيام بعض المتظاهرين بإحراق الإطارات وإطلاق شعارات للمطالبة بإحالة الفاسدين في مجلس المحافظة إلى القضاء لتورطهم بقضايا فساد وعدم تقديم خدمات للأهالي وتحسين الأداء العام للحكومة المحلية.