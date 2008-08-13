إير برلين ترفع دعوى ضد شركة الاتحاد الإماراتية للطيران للمطالبة بتعويضات بالمليارات

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أقامت شركة إير برلين للطيران والمعرضة للإفلاس دعوى قضائية ضد شركة خطوط الاتحاد الإماراتية للطيران للمطالبة بتعويضات تصل إلى ملياري يورو.

وقال الموقع الصحفي لمحكمة ولاية برلين أمس الجمعة، إن الدعوى تم تقديمها للمحكمة.

كانت صحيفة "بيلد أم زونتاج" أول من نشر خبرا عن هذا الأمر.

وطالب لوكاس فلوتر مدير تفليسة إيربرلين بدفع 500 مليون يورو إضافة إلى التزامات شركة الاتحاد الإماراتية بالتعويضات.

وحددت المحكمة قيمة النزاع القضائي "بملياري يورو مؤقتا".

وقالت المحكمة إن مدير التفليسة لإير برلين يرى أن شركة الاتحاد الإماراتية ومقرها أبو ظبي التزمت في أبريل 2017 في وثيقة مكتوبة بدعم إير برلين خلال 18 شهرا التالية ماديا.

وسحبت الشركة الإماراتية في أغسطس 2017 هذا الالتزام ما أدى إلى إعلان إير برلين إفلاسها.

وتمتلك الشركة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ 2012 نسبة 2ر29 % من أسهم إير برلين.

وكانت الشركة الإماراتية تمد إير برلين وهي ثاني أكبر شركة طيران ألمانية بالأموال مرارا ووطدت أركانها في المشاركة في أنشطة السوق الألمانية.