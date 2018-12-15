تشيلي تستضيف محادثات المناخ التي تجريها الأمم المتحدة في 2019

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أعلن الاجتماع السنوي للمناخ المنعقد في مدينة كاتوفيتسه البولندية أمس الجمعة، أن تشيلي ستكون الدولة المضيفة للمؤتمر المقبل في 2019.

وقالت وزيرة البيئة في تشيلي كارولينا شميت أمام اجتماع بولندا أمس الجمعة، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية - "يسعدنا أن نقول لكم إننا سنعمل مع كوستاريكا فيما يتعلق (باستضافة) المؤتمر".

وكانت البرازيل من بين الدول المرشحة في البداية لاستضافة المحادثات العام المقبل لكن الرئيس المنتخب جايير بولسونارو، وهو يميني متطرف، ضغط على الحكومة البرازيلية لسحب عرضها استضافة المؤتمر.

وبموجب قواعد الأمم المتحدة بشأن التناوب يتعين أن تستضيف مؤتمر العام القادم إحدى دول أمريكا اللاتينية أو الكاريبي.

وطلبت تشيلي وكوستاريكا استضافة المؤتمر لكن كوستاريكا انسحبت فيما بعد بسبب التكاليف وعرضت بدلا من ذلك مساعدة تشيلي في تنظيمه.