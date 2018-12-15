مقتل 8 من عناصر حركة الشباب في الصومال جراء غارات أمريكية

قالت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا، في بيان، إن غارة جوية بقيادة الولايات المتحدة في الصومال أسفرت عن مقتل ثمانية مسلحين من حركة الشباب اليوم السبت.

وذكر البيان أن الغارة الجوية تستهدف "تحجيم حرية تنقل عناصر حركة الشباب وزيادة الضغط على الحركة الإرهابية". ولم يُقتل أي مدني في الهجوم على بلدة جاندارشي الواقعة جنوب غربي العاصمة مقديشو.

وكانت هذه أحدث سلسلة من الغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية في الدولة الواقعة شرقي إفريقيا في إطار جهودها في مكافحة الإرهاب.

وتسعى حركة الشباب إلى إقامة دولة إسلامية أصولية في الصومال. وتشن هجمات على المباني الحكومية والفنادق والمطاعم في البلد المضطرب في القرن الإفريقي بشكل روتيني.