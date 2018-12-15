قاض بولاية تكساس يقضي بأن قانون الرعاية الصحية غير دستوري

أصدر قاض اتحادي أمريكي في ولاية تكساس يوم أمس الجمعة، حكما بأن قانون الرعاية الصحية، الذي وسع التغطية الصحية لتشمل الملايين من الأمريكيين، بأنه غير دستوري، وذلك في حكم من المرجح أن يتم الطعن عليه في المحكمة العليا.

وجاء في الدعوى القضائية ضد قانون الرعاية الصحية، المعروف أيضا باسم "اوباماكير" أن "التكليف الفردي" في القانون والذي يعاقب ماليا المواطنين الأمريكيين الذين لا يشترون الرعاية الصحية غير دستوري بسبب تعديل في قانون الضرائب الأمريكي جرى في عام 2017.

وانحاز القاضي ريد أوكونر مع المدعيين، وهم اتئلاف يضم 20 حاكما ونائبا عاما من الجمهوريين، حسبما أفادت شبكة "سي ان ان".

وكانت المحكمة العليا قد أيدت "التكليف الفردي" بقانون الرعاية الصحية عام 2012، حيث اعتبرت أن التكليف كان بمثابة ضريبة تخضع للسلطة القانونية للكونجرس.

ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار المحكمة وكتب على تويتر "لقد أصدر قاض مبجل من تكساس حكما بأن قانون أوباماكير للرعاية الصحية غير دستوري.. إنه خبر رائع لأمريكا".