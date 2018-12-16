طلب تركي يتسبب في تأخير ختام مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة المناخي

تسبب طلب خاص من تركيا في تأخير لفترة إضافية للمفاوضات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في بولندا مساء اليوم السبت، وذلك قبل أن يعتمد المؤتمر إطارا للتنفيذ العملي لاتفاق باريس المناخي بعد أسبوعين من المفاوضات.

ولم تبدأ الجلسة التي تضم ممثلي نحو 200 دولة وكانت مقررة في الساعة السادسة مساء (17:00 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة التاسعة مساء.

وطالب الأتراك بتغيير في وضعهم بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، حسب مصادر في المؤتمر.

ومن شأن هذا، بين أمور أخرى، أن يسمح لتركيا بالحصول على تمويل من صندوق لحماية المناخ خاص بالبلدان النامية.

وتبنى مؤتمر الأمم المتحدة مساء اليوم السبت إطارا للتنفيذ العملي لاتفاق باريس بشأن المناخ.

ووافقت جلسة موسعة لممثلي ما يقرب من 200 دولة على حل وسط اليوم السبت في مدينة كاتوفيتشي بعدما تم تمديد المحادثات حتى مساء اليوم.

وعمل المندوبون بصورة تجاوزت الجدول الزمني للمؤتمر الذي كان مقررا أن ينتهي أمس الجمعة من أجل التوصل إلى معايير وتنظيمات لتنفيذ وتمويل اتفاق باريس المناخي لعام 2015.