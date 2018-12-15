ترامب يعين مولفانى قائما بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض

•تقرير: إيفانكا لعبت دورا فى الترتيبات المالية لحفل التنصيب.. و"ذا هيل": 25 مليون دولار تكلفة تحقيقات "التدحل الروسي"

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، مدير الميزانية في البيت الأبيض "ميك مولفاني" في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة، خلفا لجون كيلي الذي أعلن رحيله عن المنصب بحلول نهاية العام الحالي، منهياً فترة تجاوزت الأسبوع من البحث عن شخص يشغل المنصب الذي يعتبر من أهم المناصب في البيت الأبيض.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يسعدنى أن أعلن تعيين ميك مولفاني قائما بأعمال كبير موظفى البيت الأبيض ليحل محل جون كيلي". وتابع: "قام ميك بعمل رائع وهو فى الإدارة"، مضيفا "أتطلع إلى العمل معه في هذا المنصب الجديد بينما نستمر في جعل أمريكا عظيمة مجددا"، مضيفا أن "جون سوف يبقى حتى نهاية العام. إنه وطني كبير وأريد أن أشكره شخصيا على الخدمات التي قدمها"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

بدوره، عبر مولفاني عن سعادته بقرار ترامب، واصفا التعيين في تغريدة بـ "الشرف العظيم"، مضيفا سيكون "عام 2019 عاما رائعا".

ومولفاني نائب جمهوري سابق، وهو حاليا رئيس مكتب الإدارة والميزانية فى البيت الأبيض الذي يشرف على الإنفاق الفيدرالي ويدير الميزانية الفيدرالية.

ويواجه ترامب صعوبات في تسمية خليفة لكيلي، حيت أعرب نيك آيرز، الذي كان الخيار الأول لترامب عن عدم رغبته في شغل المنصب، وتبعه اعتذار حاكم نيوجيرسي السابق آخر كريس كريستي، ويناقض ذلك تأكيد ترامب أن الكثير يرغبون في شغل هذا المنصب، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن جاريد كوشنر، صهر ترامب، ضمن قائمة قصيرة لمرشحي منصب كبير موظفي البيت الأبيض.

إلى ذلك، كشفت مؤسسة "برو بابليكا" الأمريكية للصحافة الاستقصائية، أن نجلة ترامب، إيفانكا كانت منخرطة في المفاوضات بين منظمة ترامب واللجنة المسؤولة عن التنظيم لحفل تنصيب ترامب حول أسعار تأجير المكان والتجهيزات في فندق ترامب.

وبحسب رسائل إلكترونية وإيصالات، كانت إيفانكا منخرطة بشكل مباشر في التفاوض بشأن العقود الخاصة بأماكن الإقامة قبل شهر من موعد حفل التصيب. ودفعت اللجنة أموالا لمنظمة ترامب مقابل الغرف والوجبات ومكان الحفل في فندق ترامب.

وأشارت "برو بابليكا" إلى أن المسؤولين عن تنظيم الحفل الافتتاحي أعربوا عن قلقهم من أن منظمة ترامب تكلف اللجنة المسؤولة عن التنصيب مزيدا من الأموال، حيث أشار أحد المخططين في رسالة إلكترونية إلى وجود مخاوف مما سيحدث في حال "تم التدقيق" في تلك الإيصالات.

وأشارت المؤسسة الأمريكية إلى أنه في حال ثبت أن منظمة ترامب كبدت اللجنة مزيدا من المبالغ فهذا يعد انتهاكا لقانون الضرائب.

من جهته، سعى متحدث باسم إيفانكا إلى التهوين من دورها فى المفاوضات، قائلا إن إيفانكا كانت ترسل الأمور المتعلقة بالافتتاح لمسؤول فى الفندق، وأكدت أن أي نقاشات حول الأسعار ينبغي أن تخضع لمعدل السوق العادل.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن تكلفة التحقيقات التي يقودها المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، بلغت 25 مليون دولار.

في سياق آخر، تراجع رودي جولياني، محامي ترامب، عن تصريحات له قال فيها إن انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية لا يعد "جريمة كبيرة"، وذلك بعدما كشف محامي ترامب السابق، مايكل كوهين أن ترامب كان طلب خلال الحملة الانتخابية عام 2016، دفع أموال لامرأتين تزعمان إقامة علاقة معه، وأنه كان يعلم أن هذا يعد انتهاكا للقانون.

وقال جولياني في تغريدة على موقع "تويتر": "لم أقل المدفوعات ليست جريمة كبيرة، ولكني قلت أن المدفوعات المقدمة إلى (المرأتين) ليست جريمة.. إذا لم يكن (تحقيق مولر) ملاحقة سياسية، لماذا إذا يحققون في شئ لا يعد جريمة".