توقعات بوصول عدد الزوار الأجانب في اليابان إلى 30 مليونا خلال 2018

أعلن وزير السياحة الياباني كيشي إيشيي أنه من المتوقع ان يرتفع عدد السياح الاجانب الى اليابان للسنة السابعة على التوالى ليصل الى مستوى قياسى يزيد على 30 مليونا فى عام 2018.

وقال وزير السياحة والنقل الياياني في مؤتمر صحفي: " ما زلنا في منتصف الطريق لنصل إلى الهدف (40 مليون زائر) ولكني سعيد لأن العدد يتزايد باطراد".

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية على الانترنت أن الحكومة تستهدف جذب 40 مليون زائر أجنبي بحلول عام 2020

وهو العام الذي ستعقد فيه أولمبياد طوكيو وأولمبياد المعاقين.

وكانت اليابان قد سجلت زيادة غير مسبوقة بلغت 69ر28 مليون زائر أجنبي في عام 2017.