شكلت المدمرة الصينية "تايب – 55" التى تم تدشين أولى قطعها فى ميناء ديلان الحربى بجنوب الصين فى يونيو 2017 نقلة نوعية فى عالم الدفاع البحرى.

ويقول الخبراء أنها ستكون أساسا لعمليات التطوير للأجيال القادمة من المدمرات البحرية الصاروخية ، ووفقا لدورية جلوبال تايمز الدفاعية ، تتسلح المدمرة الصينية الجديدة بمنظومات للقصف الصاروخى تعمل بالنظام الكهرومغناطيسى فى سابقة هى الأولى من نوعها فى عالم القتال البحرى.

وأشارت الدورية إلى أن الصين تخطط لانتاج 10 قطع من هذا النوع المتطور من المدمرات التى تزن 10 آلاف طن للقطعة الواحدة وذلك كمرحلة أولى، كذلك ستعتمد مدمرات الجيل الجديد التى تقوم الصين بتطويرها وانتاجها على العمل بمحركات كهربائية ذاتية التوليد وهو ما سيجعلها قادرة على تنفيذ المهام الطويلة بدون الحاجة الى التزود بالوقود والرسو فى موانىء وذلك بفضل محركاتها الكهربائية المعتمدة على مولدات عملاقة للطاقة مركبة فى بدن المدرات.

تجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد أعلنت فى يناير من العام 2018 عن باكورة إنتاجها من مركبات الإنزال والإبرار البحرى "تايب 072" والتى تعمل أيضا بالكهرباء ذاتية التوليد وتستخدم فى أعمال الإيصال لوحدات الكوماندوز البحرى ومركباته .