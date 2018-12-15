مقتل انتحاريتين إثر انفجار ببلدة كولوفاتا الكاميرونية الحدودية مع نيجيريا

أعلن حاكم منطقة أقصى شمال الكاميرون ميدجياوا بكارى اليوم السبت، مقتل سيدتين انتحاريتين إثر وقوع انفجار في بلدة "كولوفاتا" الواقعة شمالي البلاد بالقرب من الحدود مع نيجيريا.

وقال بكاري، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إنه تبين أن السيدتين قادمتان من نيجيريا وأن التفجير وقع في وقت متأخر أمس الجمعة، وأسفر عن إصابة سيدة وفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، حيث كان يستهدف منزلا تتجمع فيه النساء من أجل التحضير لسوق إسبوعي.

وأضاف أن هذا التفجير يعد الثالث بـ"كولوفاتا" خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الجيش الكاميروني نشر قواته للكشف عن أي تهديدات إرهابية آخرى قد تطرأ قبيل أجازات أعياد الميلاد.

يذكر أن الكاميرون تكافح ضد أعمال التمرد التي تتبناها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية والتي نشأت في نيجيريا منذ خمس سنوات.