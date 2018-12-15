نمو مبيعات التجزئة في أمريكا بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة أمس الجمعة، نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي بأقل قليلا من التوقعات، على خلفية التراجع الحاد في مبيعات محطات الوقود، رغم استمرار النمو القوي لمبيعات التجزئة بشكل عام.

وأشار تقرير الوزارة إلى ارتفاع مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% شهريا بعد ارتفاعها بنسبة 1ر1% وفقا للبيانات المعدلة في أكتوبر الماضي.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 8ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء نمو المبيعات بأقل من التوقعات نتيجة التراجع الحاد في مبيعات محطات الوقود، والتي تراجعت بنسبة 3ر2% خلال نوفمبر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 2ر3% خلال أكتوبر الماضي.

في الوقت نفسه، زادت المبيعات خارج متاجر التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر2% بعد ارتفاعها بنسبة 8ر0% خلال أكتوبر الماضي مع زيادة مشتريات المستهلكين عبر الإنترنت خلال موسم عيد الشكر.

وأشارت البيانات إلى نمو ملموس لمبيعات متاجر الأجهزة الإلكترونية والمنزلية ومتاجر الأثاث ومستلزمات تجديد المنازل حيث زادت مبيعات الفئة الأولى بنسبة 4ر1% في حين زادت مبيعات الفئة الثانية بنسبة 2ر1% خلال الشهر الماضي.

وأشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى نمو مبيعات التجزئة خلال نوفمبر الماضي بنسبة 2ر4% سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 8ر4% خلال أكتوبر الماضي.