أستراليا تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

قال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون اليوم السبت، إن أستراليا تعترف رسميا "بالقدس الغربية" عاصمة لإسرائيل، لكن بلاده لن تنقل سفارتها على الفور من تل أبيب.

وفي كلمة ألقاها في معهد سيدني، مركز أبحاث ممول من القطاع الخاص، أعلن موريسون أيضا التزامه بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية بمجرد التوصل إلى حل دائم قائم على وجود دولتين، ينهي الصراع الدائر منذ 70 عاما.

وأوضح رئيس الوزراء أن استراليا ستفتح مبدئيا مكتبا للدفاع والتجارة في القدس الغربية بدلا من السفارة، في إشارة رمزية إلى التغيير في سياسة استراليا.

وقال موريسون إنه يأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى دفع عملية السلام المتعثرة في الشرق الاوسط.