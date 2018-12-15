باكستان تؤكد أهمية التعاون مع أفغانستان والصين لمواجهة الإرهاب

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم السبت، أهمية التعاون مع أفغانستان والصين لمواجهة الإرهاب.

وقال قريشي، خلال اجتماعه مع نظيريه الأفغاني صلاح الدين رباني والصيني وانج يي- وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية: "منذ بداية الصراع الأفغاني دعت باكستان إلى الحوار بدلا من التصرفات العسكرية لتحقيق السلام، واليوم العالم يتفق مع موقفنا"، موضحا أن باكستان عانت كثيرا بسبب الصراع الأفغاني باعتبارها دولة مجاورة لأفغانستان.. مشيرا إلى أن الحوار يهدف إلى تمهيد الطريق للتوصل لحل للأزمة الأفغانية من خلال الوسائل السياسية، وذلك لأن السلام في أفغانستان أمر حيوي للنمو والتنمية الإقليمية.

وذكر قريشي أن دحر الإرهاب يتطلب زيادة التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية بين الدول المتجاورة، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين باكستان وأفغانستان لها أهمية بالغة بالنسبة للحكومة الباكستانية.

وأوضح وزير الخارجية الباكستاني أن توفير فرص العمل والتقدم هو السبيل الوحيد لمواجهة تحدي الإرهاب.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن بلاده تستهدف المساعدة في توفير مناخ مناسب بين باكستان وأفغانستان، مؤكدا أن الصين تبذل كل الجهود لبناء الثقة بين البلدين

وأشار يى إلى الأزمة الأفغانية قائلا إنه من أجل مواصلة عملية المصالحة، سيكون على طالبان أن تنضم لمائدة الحوار، وأضاف أن الصين ستساعد البلدين في توفير مياه الشرب النقية والبنية التحتية، بما في ذلك بناء شبكة السكك الحديدية لربط أفغانستان وباكستان.

وشكر قريشي الصين على دورها في التقريب بين أفغانستان وباكستان، وأضاف أن الكرة الآن في ملعب أفغانستان حيث يتعين عليها أن تقرر أي طريق يرغبون في القيام به من أجل تحقيق السلام.

ومن المتوقع أن يوقع وزراء الخارجية على مذكرة تفاهم للتعاون في مواجهة الإرهاب، ومن المقرر أيضا أن يلتقي الوزراء مع الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني.

يُشار إلى أن وزير الخارجية الباكستاني يقوم بزيارة رسمية لكابول تستغرق يوما كاملا للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الوزاري الثلاثي بين باكستان وأفغانستان والصين.