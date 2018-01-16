إجراءات أمنية مشددة في أجرا بالهند استعدادًا لزيارة «نتنياهو» لتاج محل

فرضت السلطات الهندية إجراءات أمنية مشددة في ضريح تاج محل الأثري الشهير وفي محيطه في مدينة أجرا اليوم الثلاثاء، استعدادًا للزيارة المقررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كان الإمبراطور المغولي شاه جاهان أمر ببناء الضريح، المبني من الرخام الأبيض، والذي يقع على بعد 250 كيلو متر جنوب دلهي، في منتصف القرن السابع عشر، لملكته الثالثة والمفضلة لديه ممتاز محل.

ويجتذب الضريح 70 ألف زائر يوميًا خلال ذروة الموسم السياحي، الذي يمتد من نوفمبر وحتى مارس.

وأعلن أميت باثاك قائد شرطة أجرا، أنه من المقرر أن يمكث نتنياهو وقرينته سارة ساعة في المكان، وأوضح أنه لن يكون مسموحًا بوجود سيارات أو زوار اعتياديين لمسافة 500 متر من الضريح حتى انتهاء الزيارة، يأتي هذا في إطار زيارة يقوم بها نتنياهو للهند وتستمر 6 أيام وتشمل أحمد آباد ومومباي.

وقد أجرى «نتنياهو» محادثات واسعة مع نظيره الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي أمس تناولت مجالات متنوعة من التجارة إلى الدفاع والإرهاب.

ووقع الجانبان 9 اتفاقيات في مجالات الطاقة والأمن السيبراني والاستثمارات وغيرها.