تصريحات كلوب تدفع مينيوليه للتفكير في الرحيل

أكد حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، سيمون مينيوليه أنه قد يرحل عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الجاري، خاصةً بعد تصريحات المدير الفني للفريق، يورجن كلوب أنه سيعتمد بشكل أساسي على الحارس الألماني، كاريوس.

وقال قال مينيوليه في تصريحاته للصحافة البريطانية :"كلوب أخبرني شخصياً وبمنتهى الصدق أنني سأكون الحارس الثاني في الفريق، بكل تأكيد أنني لست راضيا عن هذا، ولكن يجب عليّ احترام قرارات المدرب".

وتابع الحارس البلجيكي تصريحاته قائلاً :"لا أعرف ماذا سيحدث بعد نهاية هذا الموسم، كنت أعرف أنني ساستمر على مقاعد البدلاء منذ مباراة إيفرتون بكأس الاتحاد الإنجليزي، وحدسي ثبت أنه صحيح".

واختتم سيمون مينوليه تصريحاته قائلاً :"قبل 10 أيام وفي فترة أعياد الميلاد بالتحديد تحدثت مع كلوب عقب نهاية مباراة بيرنلي، واكتشفت من حديثه أنني لست في الوضع الصحيح بالنسبة لمركز حراسة المرمى، من الممكن أن أرحل بنهاية الموسم".