ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 57 تذكرة هيروين بكفر الدوار

تمكنت مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 57 تذكرة هيروين بمدينة كفر الدوار بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد طلال أبو وافية مدير إدارة المخدرات، يفيد بقيام كل من «أحمد.م» 21 سنة، عاطل، سبق إتهامه في 6 قضايا متنوعة، و«سعيد.ا» 22 سنة، عاطل، مسجل شقي خطر تحت رقم 163 فئة (ج) (نشل - تزوير - سرقات) وسبق إتهامه في 15 قضايا متنوعة، و«رضا.ك» 26 سنة، عاطل، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مدينة كفر الدوار مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات، تمكن الرائد حسام أبو وافية رئيس مباحث كفرالدوار من استهداف المتهمين بأماكن ترددهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بمدينة كفر الدوار وبحوزتهم 57 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 60 جرامًا، و1 سيجارة لمخدر الحشيش، و160 جنيهاً، وهاتف محمول، و1 فرد خرطوش عيار 16، و3 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهم عترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم. تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.