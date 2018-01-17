«الأرصاد»: رياح عاصفة وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري نهاية الأسبوع

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الظواهر الطبيعية هذا العام ستكون قصيرة، إلا أنها ستكون عنيفة.

وأضاف «عبد العال»، خلال لقاء مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن يومي الخميس والجمعة المقبلين سيشهدان نشاطا شديدا للرياح يصل إلى حد العاصفة تتبعها أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وستصل إلى وسط سيناء وشرم الشيخ، وستكون خفيفة على القاهرة.

وأوضح أن سرعة الرياح التي تصل إلى حد العاصفة تتخطى الـ25 عقدة، موضحًا أن هذه الرياح ستؤثر على حركة الملاحة البحرية، ولكنها لن تؤثر كثيرًا على أنشطة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الموجات الشتوية التي تتمثل في نشاط الرياح وسقوط الأمطار طوال فصل الشتا