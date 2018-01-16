بابا الفاتيكان يصل إلى تشيلي في زيارة تستغرق 3 أيام

وصل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إلى تشيلي في زيارة حظى خلالها بترحيب حار من رئيسة البلاد ميشيل باشيليت، وعشرات الآلاف من المواطنين.

وذكرت شبكة «يورونيوز» الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن زيارة البابا لتشيلي ستستمر 3 أيام، مشيرة إلى أنه سيتوجه بعدها إلى بيرو، ومن المتوقع أن يحضر أكثر من نصف مليون شخص قداس البابا، المقرر إقامته في وقت لاحق اليوم في العاصمة سانتياجو.

ومن المحتمل أن يواجه «فرنسيس» أيضًا احتجاجات، خلال وجوده في تشيلي، من شعوب «المابوتشي» الذين يتهمون الشركات الحكومية والخاصة بالسيطرة على أرض أسلافهم.

وكانت «باشيليت»، قد طلبت العام الماضي العفو من شعب «المابوتشي» عن مثل هذه الأخطاء والفظائع.