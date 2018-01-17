رئيس «الناشرين المصريين»: سعيد بأداء الجمعية العمومية أكثر من النتيجة

قال عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين: «سعيد بأداء الجمعية العمومية بأكثر من النتيجة، خاصة بعد استكمال نصابها القانوني من المرة الأولى».

وأضاف «المصري» في تصريح خاص لـ«الشروق»، بعد فوزه في انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين: «خلال الفترة القادمة سيتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة لاختيار رئيس الاتحاد والنائب ورؤساء اللجان»، متابعًا: «سأطرح نفسي رئيسًا للاتحاد لفترة أخرى، والتصويت هو الحكم».

واستنكر رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ما تعرض له من شائعات في الفترة الأخيرة، من كونه مرشح الإخوان في اتحاد الناشرين، قائلًا: «في فترة حكم الإخوان اتهمت بأنني من الفلول، والآن يقال عني بأنني إخوان»، مضيفًا: «هذا أمر لا يزعجني، فالنجاح له ضريبته، وأولها عمليات التشويه المتعمدة».

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، أعلنت مساء اليوم الثلاثاء بحضور 213 عضوا بمقر الاتحاد في الدقي، فوز كل من: عادل محمود السيد المصري وأحمد محمد إبراهيم وسعيد عبده مصطفى ووليد محمد مصطفى وحسام حامد السيد وممدوح على أحمد وعبد المنعم كامل محمد وخالد فاروق العامري على المقاعد الـ6 لاتحاد الناشرين المصريين.

ومن المقرر أن ينعقد مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة القادمة لاختيار رئيس اتحاد الناشرين المصريين والنائب ورؤساء اللجان.

وجاءت المنافسة في الإنتحابات بين 19 اسما، وهم:

أحمد محمد إبراهيم، أسامة أحمد أبو اليزيد شتات، حسام الدين حسين حسن، حسام حامد السيد عبد المطلب، خالد فاروق عبد الحميد العامري، سعيد عبده مصطفى حسانين، سلطان حسين وهبة، عادل محمود السيد المصري، عبد الحي أحمد فؤاد، عبد المنعم كامل محمد، علي عبد الحميد علي، علي عبد المنعم محمد، عمرو محمد عبد القادر، عيد رمضان أحمد، مجدي محمد حافظ، محمود محمد مدبولي، مروان سيد عبده شافعي، ممدوح علي أحمد، وليد محمد أحمد مصطفى.

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