«بلوم مصر» يسعى لتنويع مصادر السيولة الدولارية لدعم المشروعات المحلية

تواصل بنك بلوم مصر، خلال الفترة الماضية مع مؤسسات تمويل دولية بهدف تنويع مصادر السيولة لديه بالعمله الأجنبية لإعادة توجيهها لتمويل المشروعات التنموية في مصر.

ووافق البنك فى وقت سابق على توفير قرض بقيمة 120 مليون جنيه للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لإقامة مصنع لإنتاج المواد الكيماوية بمنطقة وادى النطرون الصناعية حيث يقام المصنع على 38 ألف متر حيث يستهدف تصدير 50% من الطاقة الإنتاجية للخارج والباقى للسوق المحلية.

وكان بنك بلوم مصر شارك بمبلغ 75 مليون جنيه لإقراض شركة تنمية، المتخصصة فى تمويل المشروعات المتناهية الصغر، حسب مصادر مصرفية.

وارتفعت محفظة القروض والتسهيلات المباشرة ببنك بلوم مصر إلى 8.4 مليار جنيه، حتى نهاية ديسمبر 2016، بزيادة 2.6 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.

وقال مسئول بالبنك ان المحفظة يستفيد منها نحو 529 عميلا، فى 22 قطاعا اقتصاديا، ابرزهم المقاولات والتشييد التى تستحوذ على 22% من اجمالى المحفظة، تليها قطاعات الاغذية والبترول.

ووافقت الجمعية غير العادية للبنك على زيادة رأسمال البنك المدفوع إلى 1.7 مليار جنيه، بدلا من 1.25 مليار جنيه بزيادة 450 مليون جنيه، بالاضافة إلى زيادة رأسمال البنك المرخص إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 1.5 مليار جنيه

وأدت هذه الزيادة إلى ارتفاع معدل كفاية رأسمال البنك إلى 18.4 %، مقابل 13.8% بعد قرار التعويم.

وحصل "بلوم مصر" عام 2016 على حد ائتمانى من البنك الأم بقيمة 25 مليون دولار، وتلقى عروضا تمويلية من بعض المؤسسات العالمية تم إرجاؤها، لعدم تأثر البنك بأى مشاكل تتعلق بالعملة الصعبة فى هذا الوقت، حسب تصريحات محمد أوزالب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك على هامش مؤتمر صحفى قبل عام.