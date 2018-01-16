محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمات بحي غرب المدينة

تفقد عصام البديوي محافظ المنيا اليوم الثلاثاء، حي غرب المدينة؛ للوقوف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، رافق المحافظ، محمد عبدالفتاح سكرتير عام المحافظة، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا.

وبدأت جولة المحافظ في شارع سكة تلة، حيث استمع المحافظ إلى مطالب الأهالي وشكواهم والتي تتمثل في تكثيف أعمال النظافة والصرف الصحي وتعديات الباعة الجائلين على الشوارع، وعدد من المشاكل التي تمس مصلحة المواطن.

وشدد المحافظ، على إزالة كافة الإشغالات وتعديات الأكشاك غير المرخصة والباعة الجائلين على الشارع، كما تفقد المحافظ خلال جولته الشارع الأسباني بعزبة شاهين، كما تفقد المبنى الجديد لحي غرب المنيا.

وواصل المحافظ، جولته بتفقد شارع مضرب الأرز وشارع 6 أكتوبر بحي غرب استمع خلالها إلى مطالب المواطنين التي تضمنت، أعمال النظافة والخدمات العامة وحل أزمات المرور، وبعض الشكاوي الخاصة بالمواطنين، ووجه رئيس المدينة بالحل الفوري لمشاكل المواطنين.