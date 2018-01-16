برلماني: مجلس الدولة لم ينته من اللائحة التنفيذية لـ«الخدمة المدنية»

قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مجلس الدولة لم ينتهِ بعد من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الذي سينظم العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، ويضيف آليات للرقابة.

وأضاف «محمد»، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الاثنين، أنه سيتم العمل بقانون الخدمة المدنية بشكل كامل بعد الانتهاء من لائحته التنفيذية، متابعًا أنه سيحد من الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، وسيفرض رقابة حقيقية، حيث إنه يعطي الحق للمواطن في مراقبة الموظفين.

وتابع: «في هذا القانون وضعنا الثواب والعقاب، أعطينا للموظف حقوقه، وحاميناه بالقانون، وأعطينا الحق أيضًا للمواطن في مراقبة الموظفين»، مستطردًا: «غرضنا من هذا القانون خدمة المواطنين، من خلال الجهاز الإداري للدولة، الذي يتعامل بشكل يومي مع المواطن، لذلك على الموظف أن يقدم خدمة أدمية حقيقية له، وهذه هي الفلسفة التي يقوم عليها القانون».

وعن قانون الإدارة المحلية الجديد، أوضح أن هذا القانون سيحدث تغيير شامل في المحليات على مستوى الجمهورية، وسيحد من الفساد داخل الإدارة المحلية، نظرًا أنه سيكون هناك مجالس شعبية محلية مُنتخبة، منوط بها الرقابة داخل الإدارة المحلية، من خلال المجلس الشعبي للقرية، للمركز، للحي، للمحافظة، ستكون رقابة حقيقة، كما أنه يعطي الحق لعضو المجلس الشعبي المحلي عزل المحافظ في حال ثبوت أي تقصير أو فساد من قبله»، مؤكدًا: «أعضاء المجلس المحلي من حقهم الرقابة الكاملة على جميع الأجهزة داخل المحافظة».