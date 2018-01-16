ضبط جرار يلقي مخلفات صرف في ترعة بأبوقرقاص بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، عن ضبط جرار زراعي بمقطورة كسح يلقي حمولته من مخلفات صرف صحي داخل مجرى مائي، والمخصص لري الأراضي الزراعية، بما يخالف قرار المحافظ بمنع إلقاء أي مخلفات على جانب الطريق أو داخل أي مجرى مائي أو العبث بمقدرات الشعب.

من جانبه، قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، إنه تم التحفظ على الجرار والمقطورة المخالفة تطبيقا للقانون بحيث لا يتم تسليمهما للمخالف إلا بعد سداد الغرامة المالية الموقعة عليه وصدور قرار النيابة العامة، والذي يقضي بتسلمه السيارة، مؤكدًا أنه لن يسمح لأي شخص القيام بأعمال تلوث البيئة.

وكان عصام البديوي محافظ المنيا، قد قرر فرض غرامة قدرها 15 ألف جنيه تورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة على أي سيارة أو وسيلة نقل من أي نوع تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال أو المنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف وغيرها بجوانب الطرق وفي مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها.