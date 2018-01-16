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الصين تدعو لتهيئة الظروف لاستئناف المباحثات مع بيونج يانج خلال مكالمة هاتفية مع «ترامب»

الصين تدعو لتهيئة الظروف لاستئناف المباحثات مع بيونج يانج خلال مكالمة هاتفية مع «ترامب»
الصين تدعو لتهيئة الظروف لاستئناف المباحثات مع بيونج يانج خلال مكالمة هاتفية مع «ترامب»
بكين - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 16 يناير 2018 - 11:19 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يناير 2018 - 11:19 ص

قال الرئيس الصيني شي جين بينج في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن جميع الأطراف المعنية عليها تهيئة الظروف لاستئناف المباحثات مع كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أن الرئيس الصيني دعا لبذل جهود مشتركة للحفاظ على الزخم، الذي تم تحقيقه بصعوبة من أجل تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وإيجاد الظروف لاستئناف المباحثات.

كما أضاف «شي جين بينج»، أنه على أكبر اقتصادين في العالم تسوية قضاياهما الاقتصادية والتجارية من خلال فتح الأسواق بينهما و«جعل كعكة التعاون أكبر».

يذكر أن التوترات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية تراجعت الشهر الجاري، بعد أن ألتقى مسؤولو الدولتين لمناقشة مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونجتشانج الشتوية.


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