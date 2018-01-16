تصعيد بين قطر والدول المقاطعة بعد اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين إماراتيين

تصاعدت حدة التوترات بين قطر والدول المقاطعة لها بعد إعلان الإمارات عن اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين، أمس، إحداهما كانت في طريقها إلى المنامة، والأخرى خلال مرحلة نزولها بمطار البحرين الدولي.

ونفى وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية، ما أعلنته هيئة الطيران المدني بالإمارات.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «الجزيرة»، اليوم الثلاثاء، عنه القول إن هذه التصرفات والمزاعم ليست غريبة على دول الحصار، في إشارة إلى دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وهي الدول التي كانت قطعت علاقاتها مع الدوحة في يونيو الماضي.

وأعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية بخصوص قيام مقاتلات قطرية بقطع مسار طائرة مدنية إماراتية متجهة إلى مطار البحرين الدولي. وأوضحت أن المقاتلات اقتربت لمسافة ميلين تقريبا من الطائرة التابعة لطيران الإمارات، الأمر الذي عرض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر.

وأضافت أنه تم رصد واقعة مماثلة لطائرة تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتية متجهة من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار البحرين الدولي، وجاري التحقيق بالواقعة. وقالت إنها تعتزم رفع تقرير مفصل إلى منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو».

واعتبرت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات الواقعتين بمثابة خرق خطير للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية، وأكدت أنها تدرس الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني والمنظمات الأخرى ذات الصلة.