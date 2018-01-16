العثور على 7 جثث في قارب يعتقد أنه من كوريا الشمالية

ذكرت وسائل إعلام، أن السلطات اليابانية عثرت على 7 جثث يوم الإثنين، في قارب خشبي يعتقد أنه جاء من كوريا الشمالية، بعد أن جرفته المياه على ساحل بحر اليابان قبل أسبوع.

وأفادت هيئة الإذاعة الوطنية «إن اتش كيه» اليوم الثلاثاء، بأن موجات المد العالية منعت الشرطة المحلية من الاقتراب من القارب بعد أن تم رصده يوم الأربعاء الماضي على شاطئ مدينة كانازاوا، على بعد 350 كيلو متر شمال غربي طوكيو.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين في حرس السواحل قولهم، إن القارب على الأرجح من كوريا الشمالية.

وذكر التقرير، أنه في عام 2017، جرفت المياه 104 قوارب خشبية يعتقد أنها من كوريا الشمالية إلى الشواطئ في المناطق الساحلية لبحر اليابان.