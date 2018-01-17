إسرائيل تخصص 15 مليون شيكل لمخطط سكة حديد يربطها بالسعودية

-تل أبيب ونيوديلهى تناقشان إمكانية مرور رحلات جوية بينهما عبر الأجواء السعودية

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن حكومة إسرائيل، تطمح فى إنشاء خط سكة حديد يربطها بالسعودية، ودول الخليج، بعد عزمها تنفيذ مشروع مد السكك الحديدية من إسرائيل إلى معبر حدودى بالأردن، حيث وافقت على تخصيص 15 مليون شيكل للتنفيذ.

ووفقا لتقرير الصحيفة العبرية فإن القسم الأول من المشروع يتضمن تدشين محطة قطارات فى مدينة بيسان (شمالى إسرائيل)، ينطلق منها الخط إلى معبر الشيخ حسين الحدودى مع الأردن، ليتم نقل الركاب والحمولات بالقطارات بدلا من استخدام الشاحنات. حيث تقوم إسرائيل حاليا بنقل البضائع التى يحتاجها العراق والسعودية ودول خليجية أخرى، والتى تصل عبر ميناء حيفا، فى شاحنات إلى الأردن، ومنها إلى هذه الدول.

وأوضحت الصحيفة أن هذا المشروع سيخفف الضغط على طرق السيارات التى تربط بين الموانئ الإسرائيلية على ساحل البحر المتوسط، وخاصة حيفا وأشدود، وبين الأردن. علاوة على ذلك، يطمح صاحب الخطة، وهو وزير النقل الإسرائيلى يسرائيل كاتس، إلى ربط الموانئ الإسرائيلية بدول أخرى فى المنطقة، مثل العراق والسعودية ودول الخليج فى المستقبل.

وتعليقا على المشروع، قال كاتس: «رؤيتى لربط السعودية ودول الخليج والأردن بميناء حيفا والبحر الأبيض المتوسط ستجعل إسرائيل مركزا للنقل البحرى وستعزز اقتصاد إسرائيل».