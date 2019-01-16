الجنائية الدولية تأمر بالإفراج الفوري عن رئيس كوت ديفوار السابق لوران جباجبو



أمرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، بالإفراج الفوري عن رئيس كوت ديفوار السابق لوران جباجبو، بعد يوم من تبرئته من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأصدرت المحكمة أمس حكما ببراءة جباجبو /73 عاما/ بسبب عدم كفاية الأدلة، وذلك بعد احتجازه لمدة سبعة أعوام.

ورفضت المحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا، طلبا من الادعاء بإبقاء جباجبو قيد الاحتجاز انتظار للطعن المحتمل على الحكم.

وتفجرت أزمة سياسية استمرت خمسة أشهر نجمت عن رفض جباجبو الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2010. وأسفر الصراع الذي اندلع عقب الانتخابات، والذي يعد أسوأ أزمة تمر بها البلاد، عن مقتل 3000 شخص، ونزوح أكثر من نصف مليون آخرين.

وتولى جباجبو، الذي قال إن الاتهامات التي وجهت إليه سياسية، الدفاع عن نفسه أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2016 .

ويعد جباجبو أول رئيس دولة سابق يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية.