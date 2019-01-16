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لأول مرة.. إنشاء 6 جوائز لأفضل رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعة طنطا

علاء شبل
نشر فى : الأربعاء 16 يناير 2019 - 3:30 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 يناير 2019 - 3:30 م

أعلن الأستاذ الدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن موافقة مجلس الدراسات العليا، أمس، على اقتراحه بشأن إنشاء 6 جوائز لأفضل رسائل الماجستير والدكتوراه في ثلاثة قطاعات القطاع الطبي وقطاع العلوم الإنسانية وقطاع العلوم الأساسية والزراعية والهندسية، حيث يحصل كل قطاع على جائزتين توزع مناصفة بين المشرف على الرسالة والطالب الذي يعدها.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى الشيخ، أن إعداد هذه الجائزة يعد تشجيعًا للبحث العلمي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تطبيقاً للاستراتيجية التي تتبناها الجامعة؛ للنهوض بالبحث العملي، الذي ينعكس بدوره على رفع التصنيف العالمي للجامعة ومنافسة مثيلاتها من الجامعات العالمية.

جدير بالذكر أنه من المقرر اعتماد الجوائز بمجلس الجامعة القادم، المنعقد برئاسة الدكتور مجدي سبع، الذي يسعى دائما لتشجيع الباحثين لإجراء الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق العملي، وتحسين فعالية نتائجها في المستقبل ونشرها بالمجلات العلمية الدولية.


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