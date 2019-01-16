نائب وزير الزراعة تبحث مع سكرتير هيئة مصايد البحر المتوسط أوجه التعاون المستقبلي



بحثت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية مع الدكتور عبد الله سرور السكرتير التنفيذي لهيئة مصايد البحر المتوسط بمكتبها بالقاهرة أوجه التعاون المستقبلي مع مصر وذلك من خلال تنفيذ خطة متوسطة الأجل.

وقالت محرز - خلال اللقاء اليوم الأربعاء، إن سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في رفع كفاءة وتطوير المزارع السمكية تشمل التحول من النظام المفتوح إلى شبه المكثف، والتوسع الرأسي لزيادة الإنتاج، وتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة من وحدة المياه، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي تحقيق تنمية للثروة السمكية في مصر ، بالإضافة إلى البدء في دراسة التوجه للاستزراع البحري في أقفاص سمكية عائمة، و أشارت إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المختلفة لهيئة مصايد البحر المتوسط لعدة أنشطة سوف تقام في البحر المتوسط.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الله سرور أن مصر من الدول الفاعلة في أعمال الهيئة ولها دور ملموس في القرارات الصادرة عنها.

وأوضح أنه سوف يعقد اجتماع اللجنة العملية لعام 2019 في القاهرة.. مشيرا إلى أن اللجنة هي إحدى لجان هيئة مصايد البحر المتوسط وسوف ينعقد خلال الفترة من 24-27 يونيو القادم.

جدير بالذكر أن هيئة مصايد البحر المتوسط هي هيئة تابعة لمنظمة الأغذية والزراعة وتختص بتقديم الخبرات الفنية في مجال المصايد والاستزراع للدول، والاجتماع المزمع عقده بالقاهرة يونيو 2019 هو أول نشاط للهيئة بمصر.