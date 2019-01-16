بولسونارو يوقع مرسوما لتخفيف القيود على الأسلحة في البرازيل

وقع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أمس الثلاثاء، مرسوما لتخفيف قواعد البلاد الصارمة بشأن الأسلحة في محاولة لوضع حد للجريمة المتصاعدة.

ونقلت صحيفة "أو جلوبو" اليومية عن الرئيس قوله "لقد قرر المواطنون شراء أسلحة وذخائر ولا يمكن أن ننكر ذلك".

وكان الرئيس اليميني المتطرف قد تعهد بتسليح الشعب من أجل استعادة القانون والنظام خلال حملته الانتخابية العام الماضي.

وينص المرسوم على تمديد صلاحية تسجيل الأسلحة من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام، وفقا لصحيفة "فولها دي ساو باولو " اليومية.

وسيصبح بإمكان المواطنين الذين يعيشون في مناطق تشهد معدلات جرائم مرتفعة ومالكي الشركات التجارية حيازة أسلحة بسهولة كما لن تكون هناك حاجة للحصول على تصريح بملكية الأسلحة من جانب الشرطة الاتحادية.

يذكر أن أكثر من 63 ألف شخص لقوا حتفهم في جرائم عنيفة في البرازيل في عام 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 9ر2 بالمئة عن عام 2016، وفقا لمنظمة "منتدى الأمن العام" غير الحكومية.