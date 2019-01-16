ميركل: لا يزال هناك وقت للتفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أنه "لا يزال أمامنا وقت للتفاوض"، وذلك بعد رفض البرلمان البريطاني أمس لاتفاق كان تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وقالت ميركل إن القرار الآن بشأن الخطوات التالية بيد ماي، مضيفة أنه يتعين على ألمانيا والاتحاد الأوروبي الانتظار لرؤية المقترحات التي ستتقدم بها لندن.

إلا أنها أعلنت أن البوندستاج (البرلمان الاتحادي) سيعقد جلسة غدا للنظر في القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

وقالت: "نريد أن نجعل الضرر الناجم عن خروج بريطانيا، وحتما سيكون هناك ضرر، محدودا قدر الإمكان. ولهذا، سنحاول، بالطبع، التوصل إلى حل منهجي".