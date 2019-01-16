بنجلاديش تقبض على مشتبه به في جريمة قتل اثنين من نشطاء حقوق المثليين

ذكر مسؤولون، اليوم الأربعاء، أن شرطة بنجلاديش ألقت القبض على المشتبه به الرئيسي في عملية قتل وقعت عام 2016 لاثنين من نشطاء حقوق المثليين في دكا.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على أسد الله زايد، 28 عاما، المشتبه أنه عضو بجماعة مسلحة إسلامية محظورة الليلة الماضية في منطقة "جازيبور" على بعد 30 كيلومترا شمال دكا، طبقا لما ذكره منير الإسلام رئيس وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة.

وكان محققون قد ألقوا في وقت سابق القبض على ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه أنهم متشددون بعد أن أعلنت جماعة "أنصار الإسلام" المحظورة، التابعة لتنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية مسؤوليتها عن مقتل ناشطين وهما ذو الحظ منان ومحبوب تونوي في شقة وسط دكا في أبريل 2016.

وكانت مجموعة مكونة من سبعة مسلحين قد خططوا لمدة ستة أشهر لقتل منان وتونوي، طبقا لما قاله رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بعد استجوابات مع المشتبه بهم.

وكان منان الموظف بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس.إيد) رئيس تحرير مجلة "روبان" وهي مجلة تدافع عن حقوق المثليين في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

وأعلنت الجماعة الإسلامية أن منان وتونوي يروجان للمثلية في بنجلاديش منذ عام 1988.

والمثلية الجنسية هي جريمة يعاقب عليها القانون في بنجلاديش، حيث أن 90% من السكان يدينون بالإسلام.