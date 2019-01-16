قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء، يشهد نشاط كثيفًا للرياح المثير للرمال والأتربة على كافة الأنحاء، يصل حد العاصفة على شرقي البلاد.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، اليوم الأربعاء، أن الشمس ستكون ساطعة أطول فترات النهار، إلا نشاط الرياح يزيد الشعور ببرودة الطقس، مؤكدًا أن الأجواء ستبدأ في التحسن، مساء اليوم، وسينخفض نشاط الرياح وتستمر هذه الحالة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن نشاط الرياح يؤثر على الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها في البحرين الأبيض والأحمر.