ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم نيروبي إلى 24 قتيلا

أعلنت منظمة الصليب الأحمر الكينية، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف فندقا بالعاصمة نيروبي بالأمس الثلاثاء إلى 24 قتيلا على الأقل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم أن حركة الشباب المتشددة، التي تتخذ من الصومال مقرا لها، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا قد أعلن انتهاء الوضع الأمني في الفندق، ومقتل الإرهابيين كافة الذين شاركو في تنفيذ الهجوم، مضيفا أنه تم نقل أكثر من 700 مدني من الفندق الذي شهد الهجوم، إلى أماكن آمنة، فيما هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع لإسعاف المصابين.