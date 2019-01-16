وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى الطلاب في الصف الأول الثانوي، وأولياء الأمور، بشأن تسريب الامتحانات للمرة الثالثة.

وأضاف خلال مقطع فيديو، أذاعه برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الثلاثاء، أن هذا التسريب يشير إلى وجود ثقافة مجتمعية تحتاج إلى التغيير، متابعًا: «ده ليل إن فيه ثقافة محتاجين نناقشها ونغيرها مع بعض، إحنا نقدر نوقف التسريب ووقفناه قبل كده، بس كنا بنصرف فيها مليار ونصف جنيه».

وذكر أن القائمين على تسريب هذه الامتحانات، يهدفون إلى نشر البلبلة في المجتمع، مستطردًا كذلك أن الطلاب الذي يساهمون في هذا التسريب يرفضون الفرصة التي تعطيها لهم الوزارة لتدريبهم على الامتحانات المقبلة.

وتابع: «لو الطالب غش ودور على التسريبات في الامتحانات اللي معليهاش درجات، يبقى ده قراره وهو الخسران، لأنه مستفدش من التدريب، ومدربش نفسه على الامتحانات الجاية».

وذكر أن امتحانات نهاية العام ستكون على جهاز التابلت، وسيتم وضع أسئلتها دون تدخل العنصر البشري، مضيفًا: «عشان كده مش هيحصل تسريبات في الامتحانات، فاللي معتمد على التسريب النهارده، مش هيقعد له بكره».

وأوضح أن الوزارة لن تتخذ أي إجراء تجاه هذه التسريبات، لكنها ستجري تحقيقًا داخليًا بشأن المسألة، مردفًا: «نقدر نوقفها بس مش هنضيع مليار ونص جنيه عشان مشكلة من الأجدر إننا نعالجها».