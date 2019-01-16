إندونيسيا تنفي دفع فدية لإطلاق سراح رهينة لدى جماعة «أبو سياف» في الفلبين

أطلقت جماعة أبو سياف المسلحة في الفلبين مؤخرا سراح رهينة إندونيسي انتشر له مقطع فيديو وهو يتوسل لإنقاذ حياته، ولكن جاكرتا نفت أنها دفعت أي فدية للخاطفين لتحريره.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" أن وزارة الخارجية الإندونيسية أكدت اليوم الأربعاء أنه تم تسليم الصياد، الذي تم تعريفه باسم شمس الشجون، للسلطات الفلبينية بعد ظهر أمس الثلاثاء بعد أن قضى أربعة شهور في أيدي خلية منشقة عن أبو سياف.

وقال لالو محمد إقبال، مدير شؤون حماية المواطنين في الخارج بوزارة الخارجية، إن "شمس الشجون يوجد حاليا في قاعدة عسكرية تابعة لقيادة غربى مينداناو في جزيرة جولو جنوبي الفلبين، حيث يخضع لفحص طبي وينتظر طائرة تقله إلى مدينة زامبوانجا".

ونفى إقبال أن تكون الحكومة الإندونيسية قد دفعت فدية لتأمين إطلاق سراح شمس الشجون، قائلا إن الخاطفين كثيرا ما يلجأون إلى نشر مقاطع الفيديو للتهديد بسبب عدم تنفيذ مطالبهم.

وكان شمس الشجون قد اختطف في سبتمبر الماضي بينما كان يصطاد في المياه قبالة جزيرة جايا في ولاية صباح في ماليزيا.

وأكد إقبال أن فريق السفارة الإندونيسية في مانيلا سوف يعمل من أجل إعادة شمس إلى بلاده بمجرد تسلمه من السلطات الفلبينية.