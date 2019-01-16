مدرب العراق راض عن الأداء أمام إيران

أكد السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم،رضاه التام عن أداء فريقه اليوم أمام نظيره الإيراني بالجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول لبطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات، مشيرا إلى أنه لا يبالي كثيرا بهوية الفريق الذي يلتقيه في الدور الثاني للبطولة.

وتعادل الفريقان سلبيا اليوم الأربعاء على استاد "آل مكتوم" بنادي النصر في دبي ليرفع كل منهما رصيده إلى سبع نقاط ويتصدر المنتخب الإيراني بفارق الأهداف فقط أمام نظيره العراقي.

وقال كاتانيتش ، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ، : "المباراة كانت قوية وصعبة للغاية والنتيجة كانت عادلة لأنه في أول 25 دقيقة كان المنتخب الإيراني هو الأفضل لكننا كنا الأفضل في الشوط الثاني".

وعن أي المنتخبين السعودي أو القطري يرغب في مواجهته بدور الستة عشر ، أوضح كاتانيتش : "كما ذكرت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ، لا أهتم كثيرا بمن أواجه. أمامنا الوقت الكافي للاستعداد ويوم راحة أكثر من منافسنا الذي سيلعب جدا. إذا أردنا الفوز والوصول للأدوار التالية ، علينا أن نحقق الفوز على أي منافس".

وأشار : "مباراة اليوم كانت من مستو آخر غير المباراتين الماضيتين. ربما تأثرنا في البداية بشخصية ولياقة المنتخب الإيراني العالية لكننا قدمنا أداء جيدا في الشوط الثاني".

وعن تأثر الأداء بالشد العصبي وما إذا كان هذا التعادل مؤشرات على قدرة المنتخب العراقي على الدخول في المنافسة على المراكز الأولى ، قال كاتانيتش : "كل مباراة تختلف عن الأخرى وكل مباراة نسعى للفوز بها ولا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث".

وعن تعليقه على أداء الحكم في قراراته الرئيسية ، قال كاتانيتش : "ليس لدي أي تعليق على أداء الحكام وقد يواجه أي حكم يوما صعبا. المباراة انتهت ولا يمكن تغيير قرارات الماضي. الأمر سيكون أسهل للحكام في الأدوار النهائية مع تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) ".

وأشار كاتانيتش إلى رضاه التام عن أداء فريقه وخاصة في آخر 15 دقيقة من الشوط الأول ،وكذلك في الشوط الثاني بأكمله.

وأضاف : "بعض الأساسيين لم يلعبوا منذ فترة طويلة. ومع مرور المباريات سيكون وضعهم أفضل وسنحقق الفوز".

وعما قاله للاعبين بين الشوطين ، أوضح كاتانيتش "طالبت اللاعبين بأداء أفضل وتمريرات أكثر دقة وتسديدات أفضل وعدم لعب الكرات الطويلة التي يستطيع المنتخب الإيراني إفسادها".

وعن الإصابات في الفريق ، قال كاتانيتش : "الآن ، كل اللاعبين جاهزون".